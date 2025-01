Campeões da Copinha treinam e são relacionados no São Paulo para jogo com a Portuguesa

O meia Matheus Alves e o atacante Lucas Ferreira, campeões da Copinha, foram relacionados pelo técnico Luis Zubeldía para a partida com a Portuguesa nesta quarta-feira, às 21h35, no Pacaembu, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A dupla treinou nesta terça com o time principal e se colocou à disposição do treinador.

Ferreira é um dos grandes destaques da base do São Paulo. Ele tem apenas 18 anos e fez três gols durante os nove jogos que defendeu o clube na Copinha. No ano passado, esteve em campo em 51 oportunidades e balançou as redes 19 vezes.

Já Matheus Alves vinha sendo o camisa 10 do time na Copinha. Ele tem 19 jogos e fez um gol na Copinha. No ano passado, defendeu a camisa tricolor 42 vezes, marcou oito gols e deu impressionantes 14 assistências.

"Há que ir devagar, apesar da repercussão deste tipo de torneio. Tenho que ter cabeça fria e ir passo a passo. Estou muito contente, sei que tenho três, quatro ou cinco jogadores para que o São Paulo vá projetando num médio prazo", disse o treinador, que precisou agir com a saída iminente de William Gomes para o Porto, de Portugal.

Outro jogador que deve ganhar certo protagonismo no elenco principal futuramente é Ryan Francisco, que foi essencial no título da Copinha. Com 18 anos, o jogador mostrou muita personalidade, principalmente na vitória sobre o Criciúma, quando fez dois gols de cavadinha em cobranças de pênalti. No entanto, não disputou a final por estar suspenso.

No Paulistão, o São Paulo vem de vitória esmagadora sobre o Corinthians por 3 a 1, com grandes atuações de Lucas e Oscar. Luis Zubeldía indicou que descansará seus principais jogadores e mandará a campo uma equipe alternativa diante da Portuguesa, o que explica ter relacionado Ferreira e Alves.

O São Paulo começou o ano com o 'pé direito' e lidera o Grupo C do Campeonato Paulista, com sete pontos. O time tricolor é o único da chave que entrou em campo em apenas três oportunidades até o momento.