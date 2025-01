Google altera nome do Golfo do México para Golfo da América para usuários do Maps nos EUA

O Google anunciou a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América no Google Maps para usuários nos Estados Unidos. "Temos uma prática de longa data de aplicar mudanças de nomes quando elas são atualizadas em fontes oficiais do governo", afirmou a big tech em uma de suas contas oficiais no X.

A mudança, determinada por ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda depende de atualização no Sistema de Informações sobre Nomes Geográficos (GNIS, na sigla em inglês) para entrar oficialmente em vigor.

"Quando isso acontece, atualizamos o Google Maps nos EUA rapidamente", explicou o Google.

O site do GNIS, citado pelo Google como referência em nomes geográficos nos Estados Unidos, no entanto, ainda reconhece a região como Golfo do México.

A empresa também esclareceu que, quando nomes oficiais diferem entre países, os usuários do Maps veem o nome oficial usado localmente. "No restante do mundo, ambos os nomes são exibidos", acrescentou.