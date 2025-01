SAP pode usar modelos de IA chineses, diz diretor financeiro

A SAP está aberta à possibilidade de usar modelos de inteligência artificial de empresas chinesas como a DeepSeek se eles cumprirem determinadas exigências de custos, confiabilidade e privacidade de dados, segundo o diretor financeiro de companhia alemã de software para empresas, Dominik Asam. Na segunda-feira, 27, a DeepSeek abalou os mercados globais após revelar que desenvolveu modelos de IA que quase se igualam aos de concorrentes dos EUA, apesar de utilizar chips menos avançados, gerando dúvidas sobre a necessidade de se gastar somas vultosas em equipamentos avançados fornecidos pela americana Nvidia e outros gigantes da tecnologia para treinar modelos de IA.

Em entrevista, Asam disse que a SAP, uma das maiores empresas de tecnologia da Europa, poderá aderir aos modelos chineses de IA se eles atenderem certos requisitos. Segundo ele, a IA em um contexto "business-to-business" precisa resolver problemas e impulsionar as receitas.

"Por essa perspectiva, qualquer coisa que também possa reduzir custos é útil", disse Asam.

No entanto, a tecnologia também precisa ser confiável e responsável, uma vez que existem leis de privacidade de dados que a SAP tem de cumprir, acrescentou ele, alertando que "isso pode ser um pouco complicado com produtos chineses".

A SAP encerrou 2024 com lucro líquido de 5,28 bilhões de euros em 2024, 22% maior do que o do ano anterior, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 28. Fonte: Dow Jones Newswires.