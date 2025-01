Líder democrata no Senado diz que ordem de Trump que pausa assistência federal nos EUA é ilegal

O líder do partido democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, chamou de "perigosa e ilegal" a ordem do presidente Donald Trump de congelamento dos programas de assistência financeira federais, durante fala à imprensa nesta terça-feira, 28. "Essa decisão é fora da lei, é perigosa, destrutiva, cruel. É ilegal", endossou Schumer no Capitólio, ao lado de outros senadores democratas.

Em comunicado, Schumer acusou o governo Trump de desobedecer "descaradamente a lei". "Se isso congelamento de programas continuar, o povo americano pagará um preço terrível", escreveu. "A administração de Donald Trump está colocando em risco bilhões e bilhões de subsídios comunitários e apoio financeiro que ajudam milhões de pessoas em todo o país. Isso significará salários e pagamentos de aluguel perdidos e tudo o que está no meio: caos para tudo, desde universidades até ONGs", acrescentou.

A Casa Branca ordenou ontem que os departamentos e as agências do país interrompam os programas de assistência financeira federal, enquanto o governo Trump revisa a distribuição dos recursos, segundo um memorando obtido pelo Wall Street Journal.