Tarcísio tira licença de 4 dias para receber prêmio por privatização da Sabesp nos EUA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comunicou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) que se ausentará do País a partir das 21h15min de 28 de janeiro até as 5h de 1º de fevereiro de 2025 para viajar aos Estados Unidos. Por lá, ele receberá um prêmio pela privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 28.

O republicano será homenageado nesta quinta-feira, 30, pela revista Latin Finance, especializada em cobertura de mercados financeiros e economia da América Latina. Trata-se do prêmio Equity Follow-On of the Year, da Deals of the Year Awards. Anteriormente, o periódico já premiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), pela reforma tributária, e o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, pela gestão fiscal e combate à inflação.

O projeto de lei (Lei nº17.853/2023) para a privatização da Sabesp foi aprovado pela Alesp em 6 de dezembro de 2023 e a empresa foi concedida ao grupo Equatorial. Com o negócio, são previstos investimentos de R$ 260 bilhões até 2060, além da universalização do saneamento básico, segundo o governador.