Ibovespa cai após subir quase 2% na véspera, em meio à cautela com decisões de juros

O Ibovespa cede nesta terça-feira, 28, após subir quase 2% ontem e em meio à falta de condutores nesta manhã. Sem o mercado chinês que está de folga devido às celebrações do Ano Novo Lunar por uma semana, o principal indicador foca em Nova York. Por lá, os índices futuros de ações operam com sinais divergentes próximos a zero depois de as bolsas terem fechado com perdas, na esteira das ações de tecnologia.

Ontem, o Ibovespa fechou com alta de 1,97%, aos 124.861,50 pontos, diante do alívio nos juros futuros e no dólar, que encerrou com recuo de 0,09%, aos R$ 5,9133 - a sexta queda seguida. Há pouco, rompeu os R$ 5,90. Às 11h17 cedia 0,30%, na mínima a R$ 5,8943. Os juros futuros cediam.

Investidores ainda reverberam o susto com a queda dos papéis de tecnologia no mundo após a startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek anunciar o serviço com preços mais baixos do que os dos concorrentes.

"Essa notícia pegou todo mundo de surpresa. Tinha um fluxo gigantesco indo para ações de tecnologia nos Estados Unidos e de repente isso mudou. Weg sofreu. Primeiro foi isso que afetou os mercados lá fora, embora aqui não tenha acompanhado", recorda Pedro Caldeira, sócio da One Investimentos.

O mercado ainda foca em novas ameaças tarifárias do governo Donald Trump. Sem especificar o valor e quais países serão atingidos, pretende impor tarifas sobre importações de semicondutores, aço, alumínio e cobre.

"O tema da tecnologia segue no radar mas a agenda também importa nos Estados Unidos, com dados de confiança e balanços corporativos", pontua o economista-chefe do BV, Roberto Padovani.

Aqui, as atenções ficam no início da análise de conjuntura do Comitê de Política Monetária (Copom). Amanhã, espera-se que o Copom eleve a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano, e em dados fiscais.

Por ora, ressalta Caldeira, da One Investimentos, o Ibovespa opera dentro da estabilidade após a alta da véspera. "Teve um bom fluxo. Está muito descontado. Vimos o dólar cedendo, mas a curva de juros ainda não abriu tanto", diz o especialista da One Investimentos.

Hoje, a Receita Federal divulgou os números da arrecadação de dezembro e de 2024. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 261,265 bilhões, superando a mediana das previsões (R$ 258,065 bilhões). Já em 2024, atingiu R$ 2,653 trilhões, também acima da mediana das expectativas (R$ 2,649 trilhões).

Outro foco deve ser a Petrobras, em meio a relatos de que a estatal pode elevar os preços do diesel nos próximos dias, e Vale. A mineradora divulga seus dados trimestrais de produção após o fechamento dos mercados brasileiros.

Nesta manhã, as ações Petrobras operam com indefinição, entre alta de 0,40% (PN) e zero (ON). Vale cedia 1,07%. Weg subia 1,89%, tentando recuperar parte da queda de quase 8,00% na esteira da DeepSeek.