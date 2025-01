Metaplanet planeja aumentar reserva de bitcoin em cerca de US$ 745 milhões

A Metaplanet, empresa japonesa de bitcoin, anunciou nesta terça-feira, 28, uma estratégia para solidificar sua posição como líder global em holding corporativa de bitcoin. Em publicação feita no X, antigo Twitter, a companhia anunciou que emitiu 21 milhões de ações com desconto de 0% e arrecadou 116 bilhões de ienes (cerca de US$ 745 milhões) para compra de moedas digitais adicionais.

"É o maior aumento de capital na história dos mercados de ações asiáticos para compra de bitcoin", escreveu.