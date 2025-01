Bolsa de Tóquio fecha em baixa e a de Hong Kong sobe em meio a feriados na Ásia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 28/01/2025 - A bolsa de Tóquio fechou em baixa nesta terça-feira, enquanto a de Hong Kong garantiu leve alta após sessão abreviada em meio a feriados na China e em outras partes da Ásia, enquanto investidores seguiam avaliando a ameaça da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek para a dominância global dos EUA em IA.

O índice japonês Nikkei caiu 1,39% em Tóquio, a 39.016,87 pontos, pressionado por empresas ligadas a chips como Advantest (-11%) e SoftBank Group (-5,2%), após ações de tecnologia dos EUA tombarem ontem em Nova York em meio ao sucesso do recém-lançado chatbot da DeepSeek.

Já em Hong Kong, o Hang Seng teve modesto ganho de 0,14%, a 20.225,11 pontos, em um pregão mais curto motivado pelo feriado do ano-novo lunar, que manteve as bolsas da China continental e de Taiwan fechadas. Na Coreia do Sul, também não houve negócios hoje em função do feriado local de ano-novo.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, ao voltar de um feriado, com perda de 0,12% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.399,10 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires