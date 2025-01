Jin Young, astro do k-drama ?Sweet Home?, virá ao Brasil para promover novo filme; saiba quando

Um astro dos k-dramas já tem data marcada para vir ao Brasil em breve. Nesta segunda-feira, 27, a Paris Filmes anunciou que Jin Young, ator conhecido por trabalhos como Te Conheci Por Acaso, Sweet Home e Primeira Vez Amor, visitará o País para promover o novo filme A Menina dos Meus Olhos.

O ator, que ainda integra a banda B1A4, vai desembarcar em terras brasileiras em fevereiro e irá participar de diversas ações. Ele também fará um encontro com os fãs, já programado anteriormente.

Jin Young é protagonista do longa ao lado de nomes como Dahyun, da banda Twice. A Menina dos Meus Olhos é uma refilmagem de um filme tailandês de mesmo nome de 2011.

Na trama, Dahyun interpreta Sun-ah, uma garota popular que divide a atenção de um grupo de meninos de uma escola particular. Jin Young vive o único entre os amigos que afirma não ter sentimentos por ela.

Dirigido por Cho Young-Myoung, A Menina dos Meus Olhos estreia no dia 13 de março no Brasil. O filme é distribuído pela Paris Filmes e pela Korean Film Festival (KOFF) no País.