Dispensado pelo Santos, atacante Pedrinho é anunciado pelo Cuiabá

O Cuiabá anunciou oficialmente nesta segunda-feira a chegada do atacante Pedrinho, dispensado pelo Santos após passagem apagada durante o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador vem por empréstimo do Lokomotiv Moscou, da Rússia, até o fim da temporada.

Pedrinho iniciou a carreira no interior de São Paulo e ganhou destaque no Athletico-PR. Atuou ainda no Oeste, Red Bull Bragantino, Lokomotiv-RUS, América-MG, São Paulo e Santos. No clube da Baixada Santista disputou 30 jogos, marcou dois gols e deu três assistências durante a campanha do título da Série B.

No São Paulo, Pedrinho teve sua passagem marcada por uma polêmica denúncia de ameaça de morte à sua namorada, Amanda Nunes, o que levou à sua saída do clube. Para assinar com o Santos, o atacante precisou provar sua inocência nas acusações de violência doméstica. Em um gesto de transparência, ele foi até a Vila Belmiro acompanhado de Amanda, com quem se reconciliou ainda em 2023. A presença dela ao seu lado acabou sendo decisiva para convencer os dirigentes do Santos a confiarem em sua versão dos fatos e selarem o acordo.

Pedrinho tentará retomar a carreira em alto nível no Cuiabá para voltar a ter mercado na Europa. Ele é o sexto reforço do time para a temporada 2025. O clube do Mato-Grosso acertou também com o lateral Sander, o volante Matheus Bueno, o goleiro Arthur, o meia Ruan Oliveira, e o ala Léo Ataíde, que também foi anunciado nesta segunda-feira.

Léo acumula diversas convocações para as seleções de base, sendo inclusive campeão Sul-Americano Sub-15 vestindo a amarelinha. Natural de Piracicaba (SP), o lateral realizou toda a categoria de base no Athletico-PR, clube que defendeu até o início deste ano. Em 2024, pela equipe sub-20, disputou 43 jogos com 7 gols marcados e uma assistência.

Com três jogos e três empates, o Cuiabá é apenas o sétimo colocado do Campeonato Mato-Grossense, contra sete do líder União Rondonópolis. O próximo desafio é diante do Luverdense, nesta quarta-feira, às 19h, na Arena Pantanal.