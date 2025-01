Selena Gomez chora por deportações nos EUA: 'Todo meu povo está sendo atacado'

A cantora Selena Gomez usou as suas redes sociais para postar um vídeo em que aparece chorando muito ao falar sobre o aumento do número de deportações feitas pelos Estados Unidos desde a posse de Donald Trump, no último dia 20.

A cantora que está no elenco de Emilia Pérez, filme com 13 indicações ao Oscar, é filha de pai mexicano. "Todo meu povo está sendo atacado. As crianças, eu não entendo. Me perdoem", diz Selena. "Queria poder fazer algo, mas eu não posso. Eu não sei o que fazer. Eu vou tentar de tudo. Prometo", completou.

O vídeo, no entanto, foi apagado pouco depois de postado. No lugar, Selena Gomez postou um story com fundo preto onde se lê: "Aparentemente não é ok demonstrar empatia pelas pessoas". O segundo story também foi apagado pouco tempo depois.

Do dia 20 de janeiro até a última sexta-feira, 24, o governo de Donald Trump tinha anunciado a prisão e deportação de 538 imigrantes que estavam em situação ilegal nos Estados Unidos.

No entanto, o mandatário já determinou que este número precisa aumentar. De acordo com fonte ouvida pelo jornal americano The Washington Post, o presidente está "decepcionado" com os resultados da campanha de deportação em massa e quer aumentar de centenas para 1,2 a 1,5 mil prisões por dia.