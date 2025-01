Banco Central anuncia leilão de até 15 mil swaps para esta terça-feira em rolagem

O Banco Central anunciou que realizará nesta terça-feira, 28, leilão de até 15 mil contratos de swap cambial, o equivalente a US$ 750 milhões, em operação para rolagem dos contratos com vencimento em 5 de março de 2025. O leilão está marcado para ocorrer das 11h30 às 11h40 e serão oferecidos contratos com vencimentos para 2 de junho e 3 de novembro de 2025.