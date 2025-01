Klopp será recebido pelo Red Bull Bragantino e deverá marcar presença no duelo com o Palmeiras

Jürgen Klopp, ex-treinador de grande sucesso do Liverpool, chega ao Brasil nesta terça-feira para uma visita ao Red Bull Bragantino, um dos clubes da gigante multinacional. Atualmente chefe global de futebol da Red Bull, o alemão terá seu primeiro contato direto com a equipe de Bragança Paulista. Durante sua estadia, Klopp terá a oportunidade de conhecer melhor o clube, suas dependências e assistir de perto dois jogos, incluindo o confronto com o Palmeiras, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.

A visita de Klopp, que deve durar entre três e quatro dias, inclui um tour pelo Centro de Performance e Desenvolvimento (CPD) do Bragantino, localizado em Atibaia. Inaugurado no ano passado, o centro foi projetado com foco em inovação e sustentabilidade, apresentando melhorias como o aproveitamento de luz natural e sistemas de ventilação. Durante essa visita, Klopp terá conversas com o técnico Fernando Seabra e o diretor esportivo Diego Cerri. Não está previsto, no entanto, qualquer contato com o elenco ou uma entrevista coletiva.

O ex-treinador, que recentemente abandonou a função de técnico para assumir um papel mais estratégico dentro da Red Bull, está se preparando para se aprofundar na cultura do futebol brasileiro e conhecer as particularidades do Bragantino, sem a intenção de impor novos métodos de trabalho neste primeiro momento. Klopp tem como objetivo principal entender como o clube funciona, observando a infraestrutura e o estilo de trabalho dos profissionais que comandam o time.

A visita ao Brasil também marca o início da nova fase de Klopp como mentor dos clubes da Red Bull, incluindo o Salzburg (Áustria), RB Leipzig (Alemanha), New York Red Bulls (EUA) e RB Omiya Ardija (Japão), além do Bragantino. Mesmo com o foco em sua função administrativa, Klopp ainda demonstra interesse em manter uma forte ligação com o futebol prático, acompanhando as competições e ações dos clubes da marca.

Klopp deverá assistir à partida entre Palmeiras e Bragantino no Allianz Parque e, depois, acompanhará o jogo do time paulista contra o Novorizontino, na sexta-feira , no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Não há, até o momento, planos para eventos públicos ou entrevistas durante a estadia do técnico no Brasil, que será voltada exclusivamente para observação e integração com a cultura e as atividades do clube.