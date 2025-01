Karla Sofía Gascón sobre Fernanda Torres: 'Não a vejo como concorrência'

A atriz Karla Sofía Gascón esteve no Brasil para divulgar o filme Emilia Pérez, concorrente ao Oscar em 13 categorias, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Karla Sofía Gascón. A atriz e o filme, portanto, concorrem diretamente com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres.

A vinda da atriz espanhola ao Brasil causou um alvoroço nas redes sociais e muitos internautas a atacaram. A primeira atriz trans indicada ao Oscar de Melhor Atriz precisou da ajuda de Fernanda Torres para acalmar os ânimos dos brasileiros.

Em entrevista à CNN, Karla Sofía Gascón teceu elogios à colega brasileira. "Eu adoro a Fernanda Torres. Eu a conheço pessoalmente, ela é uma mulher maravilhosa e merece tudo de melhor no mundo", disse Karla. "Não a vejo como concorrência. Eu a vejo como uma atriz com quem eu adoraria trabalhar, porque é uma atriz maravilhosa que coloca todo o seu talento à disposição do trabalho. Espero que, algum dia, possamos trabalhar juntas."

Para Karla Sofía, Fernanda Torres só seria uma concorrente se elas estivessem em uma corrida. "Porém, como não é o caso, e trata-se de algo subjetivo e imensurável, ninguém pode determinar quem é melhor ou pior em um trabalho artístico. É possível dizer gostei mais ou gostei menos, mas isso não reflete uma verdade absoluta", argumentou.

Ela encerrou o assunto dizendo que acredita que ambas ficarão felizes uma pela outra caso qualquer uma das duas ganhe a estatueta no dia 2 de março, quando serão anunciados os vencedores. "Se ela ganhar, vou aplaudir e parabenizá-la. E, se ganharmos nós, se eu ganhar, espero o mesmo da parte dela, e tenho certeza de que isso vai acontecer", disse colocando um ponto final no assunto.