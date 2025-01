Gabriel Veron faz exames no CT Rei Pelé e empresário 'entrega' acerto com o Santos

O Santos deve anunciar a qualquer momento a contratação do atacante Gabriel Veron. O jogador esteve no CT Rei Pelé nesta segunda-feira e passou por uma bateria de exames. Ele chegará por empréstimo, junto ao Porto, até o final da temporada, com opção de compra após o vínculo.

O próprio empresário de Veron já havia entregado o acerto. Em suas redes sociais, fez uma postagem dentro de um avião, com a legenda: partiu, em cores preto e branco e com um emoji de baleia, símbolo do Santos.

Com apenas 22 anos, Veron apareceu ainda muito jovem no Palmeiras e fez parte da época vencedora da equipe de Abel Ferreira, sendo essencial na conquista da Libertadores de 2021. Foi contratado pelo Porto, mas sofreu com lesões e não chegou a ter uma sequência no clube português.

Sem espaço, voltou ao Brasil para defender o Cruzeiro. Foram 37 jogos, seis gols e duas assistências. Acabou não renovando com o clube mineiro, mas mostrou muito interesse no projeto do Santos, ainda mais com um possível retorno de Neymar à Baixada Santista.

Além de Veron, o Santos está alinhando com o Palmeiras a compra de Zé Rafael. O volante, que havia recusado a investida inicial, aceitou a segunda proposta e tudo indica que defenderá o clube alvinegro na temporada 2024.

No entanto, ele não poderá defender o clube no Campeonato Paulista por já ter sido inscrito pelo Palmeiras, clube que defende desde 2019. Foram 318 jogos com a camisa alviverde e 25 gols marcados.

Ele faz parte de uma reformulação no Palmeiras e de um projeto santista que busca jogadores experientes para voltar a brigar por títulos e que ajude Neymar, em um possível retorno, no protagonismo.

Vice-líder do Grupo B, com quatro pontos, o Santos busca a reabilitação no Paulistão após perder para o Velo Clube por 2 a 1. O próximo desafio é nesta quarta-feira, às 18h30, diante do São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio.