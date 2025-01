São Paulo acerta venda de joia da base ao Porto em troca de Wendell de imediato

O São Paulo acertou nesta segunda-feira, a venda do atacante William Gomes para o Porto e terá o volante Wendell de imediato. A transferência do jovem atleta de 18 anos foi a solução que a diretoria encontrou para fazer caixa e destravar a negociação pelo lateral-esquerdo, que não seria liberado pelo time português neste momento.

Restam burocracias para que o acordo seja sacramentado. As partes estão na fase de troca de documentos. Dando tudo certo, o São Paulo fará o anúncio da venda do jovem atleta e da chegada de Wendell. William Gomes, inclusive, já se despediu dos companheiros no CT da Barra Funda nesta tarde.

O São Paulo mantém 20% de uma venda futura de William Gomes, com o qual viu a possibilidade de ganhar um dinheiro importante - os valores não foram revelados. O clube não tem conseguido segurar suas principais revelações porque precisa de dinheiro.

William Gomes subiu ao profissional no ano passado. Ele deixará o time tricolor com três gols e uma assistência em 16 partidas. Havia a expectativa de que fosse mais utilizado neste ano pelo técnico Luis Zubeldía.

O acordo antecipa a chegada de Wendell. Ele só viria no meio do ano, mas agora conseguiu a liberação e rompeu seu contrato com o Porto, que defendia desde 2021.

Wendell, de 31 anos, chegou a ser procurado por outros clubes brasileiros, como Corinthians, Fluminense e Grêmio, pelo qual se destacou antes de ir para a Europa. O atleta, porém, tinha preferência pelo São Paulo, mesmo com uma proposta menos vantajosa financeiramente.

O lateral foi para o futebol europeu em 2014, quando deixou o Grêmio rumo ao Bayer Leverkusen. Foram sete anos na Alemanha, até se transferir Para o Porto. Ele tem passagens pela seleção brasileira em 2016, 2018 e 2024, nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, já sob comando de Dorival Júnior.

Wendell é o terceiro reforço da equipe para 2025. Vieram também o meio-campista Oscar e outro lateral-esquerdo, o argentino Enzo Dias.