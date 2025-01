'BBB 25': Boninho brinca com polêmica nova voz do Big Boss; entenda

Ao longo de vinte e quatro temporadas, a voz de Boninho foi a responsável por se comunicar com a casa do Big Brother Brasil e, em muitas ocasiões, dar broncas nos participantes do reality show. Com a saída do diretor da Rede Globo, no entanto, uma nova voz assumiu a função de "Big Boss" - apelido dado ao cargo de chefia do programa.

Nas redes sociais, internautas estranharam o novo responsável pelos recados e começaram a fazer piadas. Para muitos, a voz é bem mais "afetada" e "escandalosa" do que a de Boninho, o que acaba criando um efeito cômico nas chamadas de atenção da direção. Em seu X, o ex-diretor entrou na brincadeira. "Que voz é essa???", questionou, rindo logo em seguida.

A responsável pela nova tonalidade é Angélica Campos, diretora-geral do programa. "Sou educada e assertiva ao dar bronca. O Big Brother vai para casa com a gente. Já tinha esse costume e cuidado antes mesmo do novo cargo", afirmou a diretora em entrevista ao jornal Extra.