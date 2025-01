Fernanda Torres pede desculpas por blackface em esquete antiga do 'Fantástico'

Fernanda Torres, indicada ao Oscar de Melhor Atriz, pediu desculpas após um vídeo antigo viralizar nas redes sociais. O material mostra a atriz participando de uma esquete do programa Fantástico, na qual usou maquiagem para interpretar uma personagem negra, em uma prática conhecida como blackface.

Em um longo comunicado, a atriz pediu desculpas publicamente e reconheceu o erro, destacando a evolução de sua consciência sobre o racismo e a importância de discutir essas questões.

"No passado, há quase vinte anos, eu aparecia em blackface em uma esquete de um programa de TV brasileiro. Eu sinto muito por isso. Estou fazendo esse comunicado, pois creio ser importante tocar nesse assunto e evitar mais dor ou confusão", escreveu Fernanda, em um depoimento publicado no site americano Deadline, um dos veículos mais respeitados no meio cinematográfico internacional.

A esquete em questão, intitulada "Sexo Oposto", foi exibida em 2008 e tratava das diferenças entre homens e mulheres. No episódio que gerou a polêmica, Fernanda interpretava uma empregada doméstica negra em uma cena em que questionava quem era mais importante na família, a mãe ou o pai.

A atriz explicou que, na época, embora houvesse esforços dos movimentos negros, a consciência sobre o racismo e o simbolismo do blackface ainda não era tão disseminada. "Graças a um melhor entendimento cultural e feitos importantes, mas ainda insuficientes, de avanço nesse século, é claro hoje em nosso país e em todo o mundo que o blackface é inaceitável", afirmou.

Fernanda também aproveitou o momento para se posicionar sobre o papel de artistas na luta contra o racismo. "Essa é uma conversa importante que precisamos continuar tendo para prevenir a normalização de práticas racistas. Enquanto uma artista e cidadã global, e de coração aberto, me mantenho atenta e comprometida com a busca por mudanças vitais para que possamos viver em um mundo livre de desigualdades e racismo", finalizou.

Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres, está indicado a três prêmios no Oscar 2025: Melhor Atriz, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme. A inclusão do filme nesta última é um feito inédito para o Brasil, já que é a primeira vez em que um filme brasileiro falado em português concorre na principal categoria da premiação. A cerimônia do Oscar acontecerá em 2 de março.