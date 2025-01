Presidente da China Vanke renuncia por questões de saúde

A China Vanke anunciou nesta segunda-feira, 27, a renúncia de Zhu Jiusheng, CEO e presidente da empresa. Segundo comunicado, a saída ocorre devido a problemas de saúde, e Zhu também deixa os cargos de diretor, membro do Comitê de Investimentos e Decisões do Conselho. "Após sua renúncia, o Zhu não ocupará mais nenhum cargo na empresa", informou a nota.

Zhu Jiusheng, que possui 195.900 ações da companhia no momento de sua saída, continuará a cumprir as regulamentações relativas à gestão de ações após o desligamento.

Outras alterações na liderança também foram anunciadas. Yu Liang, que ocupava o cargo de presidente do Conselho de Administração, solicitou sua renúncia devido a ajustes de trabalho, mas permanecerá na empresa como diretor e assumirá o cargo de vice-presidente executivo. Yu Liang possui 7.394.945 ações da Vanke, segundo o comunicado.

A nota da Vanke diz que Zhu Xu, secretária do Conselho e da empresa, também renunciou a seus cargos por motivos de reorganização interna. Ela continuará na companhia, agora focada na Divisão de Apartamentos de Longo Prazo. Zhu Xu, que detém 138.800 ações, seguirá as diretrizes regulatórias aplicáveis aos executivos.

A Vanke reiterou que todas as mudanças foram realizadas sem divergências entre os executivos e o Conselho.

"Os três confirmaram que não há outros assuntos que exijam atenção dos acionistas, credores ou autoridades regulatórias", destacou o comunicado. Com as alterações, a empresa afirma que pretende completar a seleção de novos membros da diretoria de acordo com os procedimentos legais "o mais rápido possível".