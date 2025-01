Diplomatas da China e Índia pedem mais apoio mútuo, sem mencionar disputa de fronteira

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o alto funcionário das Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, pediram que seus países forneçam mais apoio um ao outro, em reunião nesta segunda-feira, 27, em Pequim. No entanto, a disputa de longa data na fronteira do Himalaia não foi mencionada.

O representante chinês disse que os lados devem "aproveitar a oportunidade, encontrar um ao outro no meio do caminho e se esforçar para entender, apoiar e alcançar um ao outro, em vez de suspeitar e 'consumir' um ao outro", informou a agência oficial de notícias chinesa Xinhua.

No ano passado, o presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, se encontraram na Rússia e, dois dias antes da reunião entre os líderes, a Índia anunciou que os dois lados concordaram com um pacto sobre patrulhas militares ao longo de sua fronteira disputada no Himalaia após um aumento nas tensões que começou com um confronto mortal em 2020. Desde então, a relação entre os países é "estável". Fonte: Associated Press.