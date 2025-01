'Na beira do abismo', diz Padre Fábio de Melo sobre diagnóstico de depressão

Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

Padre Fábio de Melo falou abertamente sobre o seu diagnóstico de depressão, em vídeo postado nas redes sociais neste domingo, 26. "Foi à beira do abismo que eu sempre andei", começou ele.

O religioso explicou sobre seus sentimentos: "Já me acusaram de ser muito emocionado. Falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é. Quem conduz a minha alma pela mão são elas: as emoções. Desta particularidade nascem minhas riquezas, mas também os meus limites".

"Quando vem a tristeza eu sou invadido pela convicção de que será definitiva", completou, com relação aos sintomas da depressão.

"Preciso dar ao meu cérebro um amparo químico ... Curar a tristeza mas sem que a medicação me roube a poesia", completou, por fim.

Não é a primeira vez que o religioso lida com o diagnóstico. Em um relato de seu livro A vida é cruel, Ana Maria, ele explica: "Você nunca soube dos transtornos depressivos que eu enfrentei. Muito poucos souberam. O desejo de morrer me assombrava constantemente. E ele me envergonhava".

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuvenis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.