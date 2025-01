Lucro industrial da China tem avanço anual de 11% em dezembro, mas cai 3,3% em 2024

O lucro industrial na China aumentou 11% em dezembro de 2024 ante igual mês do ano anterior, segundo o NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado sinalizou forte recuperação em relação a novembro, quando o lucro das principais empresas industriais chinesas apresentou queda anual de 7,3%. Em todo o ano de 2024, no entanto, o lucro do setor industrial chinês teve redução de 3,3%, mais intensa do que o declínio de 2,3% registrado em 2023. Fonte: Dow Jones Newswires.