Algemas em deportados geram guerra de narrativas nas redes entre governistas e oposição

O embate entre políticos governistas e oposicionistas nas redes sociais ganhou novo ingrediente nos últimos dias com as discussões acerca da ordem do governo brasileiro para que fossem retiradas algemas e correntes dos brasileiros deportados pelo governo norte-americano por entrarem ilegalmente nos Estados Unidos.

Desde que o assunto ganhou as manchetes na sexta-feira, 24, as forças políticas trocam narrativas sobre o tema. Enquanto políticos pró-Lula exaltaram a ação do governo e culparam o presidente americano Donald Trump pelo que consideraram uma violação de direitos de brasileiros, bolsonaristas acusaram a esquerda de hipocrisia e lembraram que o voo trazia deportados ainda do período de Joe Biden, que foi substituído por Trump no cargo no último dia 20.

A deportação em massa de imigrantes ilegais foi uma das principais promessas de campanha de Trump. O voo de deportação para o Brasil com 158 pessoas, sendo 88 brasileiros, é parte de um processo que vinha correndo antes da posse do republicano, durante a administração de Joe Biden.

Brasileiros que estavam no voo que chegou na sexta-feira, 24, a Manaus alegaram maus-tratos por parte de agentes americanos durante parte da viagem. Na capital amazonense, a aeronave precisou pousar por problemas técnicos. Os deportados permaneceram no aeroporto e, por decisão de autoridades brasileiras, foi ordenada a retirada de algemas e correntes e a maior parte deles foi transportada no sábado para o aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, em um voo da Força Aérea Brasileira.

O Itamaraty acusa os Estados Unidos de descumprimento do acordo para os voos de deportação em razão do uso "indiscriminado" de algemas. A Embaixada americana ainda não se manifestou.

Do lado a oposição, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comparou na rede social X as posições da esquerda com a postura em relação a condenados pelos ataques de 8 de janeiro. "Os mesmos que celebram penas de até 17 anos de cadeia para mães de família e senhoras como Iraci Nagashi de 71 anos, agora se dizem compadecer com deportados. Mas mais uma vez trata-se de sinalização de virtude + seleção de fatos convenientes, pois destes 3.660 aqui nem um pio", afirmou Eduardo, ao citar a notícia de que o governo Lula recebeu 32 voos de deportados dos Estados Unidos na gestão Biden.

Outro filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (RJ) também foi ao ataque. "A hipocrisia da esquerda é algo absolutamente inerente à condição mental anormal chamada esquerdismo. A questão é outra, qual seja, a incapacidade daqueles que não são doentes de hospício de enxergarem as contradições. Quando a democracia é relativa, tudo é relativo!", disse.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestou ao republicar mensagem de um usuário que também questionava por qual motivo a esquerda passou a condenar a prática apenas agora.

Entre os governistas, além de protestos quanto à situação e exaltação do governo Lula, também houve críticas a aliados de Bolsonaro por apoiarem Trump. O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, foi um dos que mirou na oposição. "Enquanto 88 brasileiros eram expulsos dos EUA, políticos bolsonaristas comemoravam a posse de Trump. Lula proibiu algemas e garantiu avião da FAB para resgatar os deportados. Já a extrema-direita brasileira? Preferiu celebrar quem quer humilhar nosso povo", disse.

Talíria Petrone (PSOL-RJ) foi na mesma linha. "Queremos saber se a família Bolsonaro compactua com as violências e humilhações que Trump impôs a dezenas de famílias brasileiras. A pergunta é bem simples: @Mi_Bolsonaro e @BolsonaroSP estão ao lado dos brasileiros ou de Trump?", questionou, marcando Eduardo e Michelle Bolsonaro.

O deputado Alencar Santana (PT-SP), foi outro que mirou nos oposicionistas. "Deportados x Deputados bolsonaristas. Enquanto alguns brasileiros eram agredidos, algemados, acorrentados, ameaçados e torturados, alguns autodenominados "patriotas" faziam dancinhas para bajular o governo do responsável pelos maus tratos aos seus conterrâneos", disparou.

Ministros do governo exaltaram a atuação das autoridades brasileiras e também alfinetaram bolsonaristas. Alexandre Silveira, de Minas e Energia, disse ser "vergonhoso e deprimente vermos uma minoria, mas ainda assim "representantes" de nosso gigante pela própria natureza se subjugando ao arroubo, negacionismo ambiental, científico, bravatas e até mesmo a Paz global".