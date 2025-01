Mesmo com volta de parte dos titulares, Fluminense empata sem gols com Madureira no Carioca

Mesmo com a volta de grande parte dos titulares, o Fluminense perdeu a chance de embalar a segunda vitória seguida no Campeonato Carioca. Neste domingo, em jogo válido pela quinta rodada, o time tricolor foi até Cariacica, no Espírito Santo, e não saiu do empate sem gols com o Madureira, no estádio Kleber Andrade.

Com o resultado, o Fluminense segue estacionado no meio da tabela, com seis pontos. Em cinco jogos disputados, empatou três, venceu um e perdeu outro. Já o Madureira vem logo abaixo com cinco, mas chegou ao quarto jogo seguido sem vitória no Estadual.

O primeiro tempo foi de pouca inspiração dos dois lados no estádio Kleber de Andrade. O Fluminense teve mais posse de bola, mas não converteu isso em chances claras de gols. A primeira boa oportunidade saiu apenas aos 26 minutos, quando Canobbio recebeu na área e finalizou de primeira, mas parou em boa defesa de Mota.

Já, aos 40, foi a vez de Isaque levar perigo ao gol do Madureira. Nonato passou para o meio-campista, que recebeu em vantagem da defesa do Madureira, mas acabou finalizando por cima do gol. Por isso, a primeira etapa do duelo terminou com o empate sem gols em Cariacica.

Na volta do intervalo, o ritmo da partida demorou para esquentar. Desta vez, foi o Madureira que criou a primeira oportunidade. Aos 26, Celsinho cobrou escanteio e quase fez um gol olímpico, obrigado o goleiro Fábio a espalmar para fora na hora certa.

A resposta do Fluminense veio aos 37. Riquelme tocou para Cano, que tentou completar para o gol, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio. Nos minutos finais, a partida seguiu com as duas equipes indo ao ataque, mas o duelo terminou mesmo com o empate sem gols.

Os dois times já voltam a campo no meio de semana para a disputa da sexta rodada do Estadual. Na quarta-feira, o Fluminense vai até o estádio Engenhão para o clássico com o Botafogo, às 21h30. Já na quinta-feira, dia 30, o Madureira visitará o Boavista, em Bacaxá, às 18h30.

FICHA TÉCNICA:

MADUREIRA 0 X 0 FLUMINENSE

MADUREIRA - Mota; Cauã Coutinho (Celsinho), Marcão (Arthur), Jean e Evandro; Rodrigo Lindoso (Matheus Lira), Wallace (Marquinho Carioca), Wagninho e Marcelo; Renato Henrique e Minho (Hugo Cabral). Técnico: Daniel Néri.

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Manoel e Renê; Bernal, Nonato (Hércules), Isaque e Renato Augusto (Riquelme Felipe); Kauã Elias (Cano) e Canobbio (Serna). Técnico: Mano Menezes.

CARTÕES AMARELOS - Cauã Coutinho, Evandro e Marquinho Carioca (Madureira); Guga, Manoel e Nonato(Fluminense).

ÁRBITRO - João Marcos Gonçalves Fernandes.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Kleber de Andrade, em Cariacica (ES).