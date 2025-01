SP tem chuva e risco de alagamentos nas zonas leste, sul e central

Uma chuva acompanhada de raios se espalha pelas zonas sul, leste e central da cidade de São Paulo neste domingo, 26. A capital entrou em estado de atenção para alagamentos por volta das 13 horas deste domingo, 26. A precipitação também é forte em municípios da região metropolitana, como São Bernardo do Campo. Nessa sexta-feira, 24, uma tempestade histórica deixou um morto, alagou ruas e inundou um trecho do metrô.

As chuvas se deslocam de oeste para leste, e se formaram ao sul da Grande São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura da capital. Segundo as imagens do radar meteorológico, as precipitações ocorrem na forma de pancadas com até forte intensidade com raios e rajadas de vento principalmente na zona sul, e devem se espalhar pela região leste paulistana. Além das zonas sul, leste e sudeste, a Defesa Civil estende o estado de atenção para a Marginal Pinheiros.

Segundo a concessionária Aena, responsável pelo Aeroporto de Congonhas, não há registro de voos cancelados por causa da chuva. Na capital, também não há registro de número acima da média de imóveis sem energia elétrica, segundo balanço da Enel, responsável pela distribuição de energia.

O temporal, portanto, deve cair em regiões diferentes daquelas que foram castigadas pela tempestade histórica de sexta-feira, 24, que afetou principalmente as regiões norte e oeste. A tempestade, na véspera do aniversário da cidade, inundou ruas, arrastou carros e alagou a Estação Jardim São Paulo, da Linha 1-Azul do Metrô, que ainda opera apenas parcialmente por causa dos transtornos causados pela força das águas.

O artista plástico Rodolpho Tamanini Netto, de 73 anos, morreu após a enxurrada invadir sua casa em Pinheiros, na zona oeste. Ele, que morava sozinho em rua próxima ao Beco do Batman, havia acabado de instalar uma porta antienchente em sua residência. Parte do teto do Shopping Center Norte, na Vila Guilherme, desabou, mas não houve vítimas.

Vai chover nos próximos dias?

A previsão meteorológica indica que o forte calor registrado dos últimos dias vai diminuir a partir deste domingo, 26, com a ocorrência de chuvas típicas de verão até o fim do mês.

A segunda-feira, 27, deve começar com uma madrugada de céu nublado e há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade à tarde. À noite, a precipitação diminui.

Na terça-feira, 28, a madrugada vai começar com céu nublado, pode haver pancadas rápidas de chuva no fim da manhã, mas com baixo potencial para a formação de alagamentos. Entre o meio e o fim da tarde com a chegada da brisa marítima, ocorrem pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, mas que diminuem no início da noite.