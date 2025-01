Três morrem e dezenas ficam feridas em protestos contra presença israelense no sul do Líbano

Pelo menos três pessoas foram mortas e mais de 40 ficaram feridas no sul do Líbano neste domingo, 26, quando forças israelenses abriram fogo contra manifestantes que haviam violado bloqueios de estradas que o Exército israelense montou um dia antes, segundo informações do ministério da Saúde do Líbano.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) não comentaram o episódio, mas pediram que os libaneses não tentassem violar os bloqueios feitos pelo Exército. Manifestantes tentaram entrar em várias cidades na área de fronteira para protestar contra a permanência das tropas israelenses no sul do Líbano depois do prazo de 60 dias estabelecido no acordo de cessar-fogo entre Israel e a milícia xiita radical libanesa Hezbollah.

Tel-Aviv alega que precisa ficar mais tempo porque o Exército libanês não foi mobilizado para todas as áreas do sul do Líbano para garantir que o Hezbollah não restabeleça uma presença militar na área. O Exército do Líbano aponta que não pode ser mobilizado para todas as áreas do sul do Líbano até que as forças israelenses se retirem.

O presidente libanês, Joseph Aoun, disse em uma declaração se dirigindo a população do sul do Líbano neste domingo que "a soberania e a integridade territorial do Líbano não são negociáveis, e estou acompanhando essa questão nos níveis mais altos para garantir seus direitos e dignidade".

Ele os instou a "exercer autocontrole e confiança nas Forças Armadas Libanesas". O Exército libanês, em uma declaração separada, disse que estava escoltando civis para algumas cidades na área de fronteira e pediu aos moradores que seguissem as instruções militares para garantir sua segurança.

O presidente do Parlamento, Nabih Berri, cujo partido Movimento Amal é aliado do Hezbollah e que serviu como interlocutor entre a milícia xiita e os EUA durante as negociações de cessar-fogo, disse em uma declaração que as mortes deste domingo são "é um chamado claro e urgente para a comunidade internacional agir imediatamente e obrigar Israel a se retirar dos territórios libaneses ocupados".

O ministério da Saúde do Líbano afirmou em uma declaração que um manifestante foi morto e outros 10 feridos na vila fronteiriça de Houla. Outro manifestante foi morto na vila de Aitaroun e 11 feridos. Um terceiro manifestante foi morto na cidade de Blida e uma pessoa ferida. O ministério da saúde também relatou feridos nas áreas de Mays al-Jabal, Markaba, Bani Hayyan, Odaisseh, Rab Thalatin e Kfar Kila.