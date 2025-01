Guardiola revela que estreante não fala inglês e minimiza erro em recuo: 'Vai servir de lição'

Abdukodir Khusanov esteve longe de fazer uma boa estreia com a camisa do Manchester City, neste sábado. O zagueiro do Usbequistão cometeu erro crasso aos 3 minutos de jogo e viu o Chelsea abrir o placar logo no primeiro ataque do jogo do Campeonato Inglês, diante da torcida do Manchester. Ao fim do jogo, vencido pelo City por 3 a 1, o técnico Pep Guardiola minimizou a falha e revelou que o reforço da equipe ainda não fala inglês.

"Digamos que não foi a melhor estreia, certo? Mas ele vai aprender com isso. É um jogador jovem e chegou aqui para ficar por muitos anos", comentou o treinador. "Não foi fácil. Eu adorei a reação dos companheiros de time (acolheram o jogador após o erro). Ele fez apenas um treino conosco. E vai aprender."

Guardiola indicou que o erro no recuo para o goleiro brasileiro Ederson pode ter sido causado pela dificuldade de comunicação. "Ele não fala inglês. Nestas situações, não há muito a dizer. Ele sabe que cometeu um erro. O que posso falar? 'Não cometa um erro?' Ele sabe disso", comentou.

Para o segundo tempo, o treinador fez uma mudança na defesa e tirou Khusanov de campo. O experiente John Stone entrou no lugar do usbeque. Após o jogo, Guardiola explicou que o estreante já tinha um cartão amarelo. Além disso, queria dar ritmo de jogo a Stone, possível titular da equipe na rodada final da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira.

"Marmoush, Vitor (Reis) e Khusanov não poderão jogar na quarta e John precisa de ritmo. Temos uma final pela frente na quarta e John é importante para nós", justificou o técnico.