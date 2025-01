Atlético-MG perde amistoso com Orlando City nos pênaltis nos EUA

Na sua despedida dos Estados Unidos, onde fez pré-temporada, o Atlético-MG empatou sem gols no tempo normal e foi superado pelo Orlando City nos pênaltis, por 6 a 5, neste sábado. Assim, perdeu o troféu Inter&Co Trophy que estava em disputa na partida amistosa, válida pelo torneio FC Series. O resultado fez a equipe mineira deixar a competição sem uma vitória sequer - no jogo anterior havia empatado sem gols com o arquirrival Cruzeiro.

O técnico Cuca não se importou com a disputa de um troféu simbólico e rodou o time. Manteve a base do jogo anterior, mas o time atleticano não foi bem, tanto que o melhor em campo foi o goleiro Everson, com boas defesas.

No segundo tempo, como tinha prometido, Cuca trocou todo seu time, com 10 substituições. Com isso, perdeu força e acabou dominado pelo adversário. Mas o Orlando não conseguiu converter seu domínio em gols, deixando o jogo no tempo normal no 0 a 0.

Na disputa de pênaltis, o time norte-americano levou a melhor vencendo por 6 a 5, em sete cobranças de cada lado. Na série regulamentar de cinco pênaltis, os dois times erraram na quarta batida. O goleiro Everson defendeu o chute de Ângulo, mas, na sequência, Deyverson desperdiçou ao chutar para fora.

Na sétima cobrança, Gebert fez para o Orlando, mas o zagueiro Bruno Fuchs chutou fraco e o goleiro Gallese defendeu, dando a vitória ao time da casa. Pelo lado mineiro, acertaram Igor Gomes, Palácios, Rubens, Everson e Otávio. Do lado americano, também marcaram Smith, Enrique, Brekalo, Galesse, Freeman e Gerbet.

A delegação atleticana agora retorna ao Brasil. No domingo, o time sub-20 defende o clube no Campeonato Mineiro, diante do Pouso Alegre, pela terceira rodada. O jogo começa às 16 horas no Manduzão, no Sul de Minas Gerais. O Atlético é o lanterna do Grupo A, com dois pontos.