Novak Djokovic publica imagem de sua lesão e provoca críticos: 'Para todos os especialistas'

O tenista sérvio Novak Djokovic publicou uma imagem de uma ressonância magnética nas redes sociais, pouco mais de 24 horas depois de ser vaiado no Aberto da Austrália ao desistir da semifinal contra o alemão Alexander Zverev. "Pensei em deixar isso aqui para todos os especialistas em lesões esportivas por aí", escreveu ele.

Recordista de títulos de Grand Slams, com 24 troféus, Djokovic não ofereceu nenhuma informação adicional sobre sua lesão muscular, como o diagnóstico exato ou a previsão para sua volta ao circuito. Aos 37 anos, ele interrompeu a partida contra Zverev depois de perder o primeiro set no tie-break na sexta-feira. Após apertar a mão do alemão e do árbitro, Djokovic arrumou seus pertences e caminhou em direção ao vestiário. Alguns dos torcedores na Rod Laver Arena vaiaram o sérvio, que levantou os dois polegares antes de sair.

Em sua entrevista na quadra, Zverev defendeu o rival. "Sei que todos pagaram pelos ingressos e querem ver uma grande partida de cinco sets", disse Zverev. "Mas Djokovic é alguém que deu a este esporte, nos últimos 20 anos, absolutamente tudo de sua vida."

O sérvio se machucou no final do primeiro set das quartas de final, quando venceu o espanhol Carlos Alcaraz. Djokovic terminou a partida com uma proteção na parte superior da perna esquerda. "Fiz tudo o que pude para basicamente controlar a ruptura muscular que tive", disse Djokovic em sua entrevista coletiva após o abandono. "Perto do final do primeiro set, comecei a sentir cada vez mais dor", disse ele. "Foi demais para aguentar no momento. Final infeliz, mas tentei."