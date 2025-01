Quem é vereador de Estrela achado morto uma semana após sumir durante viagem de carro

O corpo do vereador Gerson Adriano da Silva (PSDB), foi localizado em um matagal nessa sexta-feira, 24, pela Polícia Civil em Viamão, cidade da região metropolitana de Porto Alegre. O parlamentar de Estrela, município do Vale do Taquari, a cerca de 110 km da capital, estava desaparecido havia uma semana.

Conforme a delegada Shana Luft Hartz, que conduz o caso, Gersinho, como era conhecido na cidade, desapareceu enquanto viajava de carro para Imbé, litoral norte do Rio Grande do Sul, a fim de realizar um serviço para um familiar. No entanto, o parente informou que o vereador nunca chegou ao destino, o que levou a família a registrar o desaparecimento.

Durante as investigações, foi identificada uma transferência de R$ 1,6 mil via Pix realizada na noite do desaparecimento. Na segunda-feira, 23, o carro de Gersinho foi encontrado incendiado em Viamão.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de extorsão mediante sequestro como uma das linhas principais de investigação. A investigação segue em sigilo. "O Poder Legislativo perde um parlamentar atuante e dedicado", afirmou nota de pesar da Câmera de Vereadores de Estrela.

Silva tinha 52 anos, e estava em sua quarta passagem pelo Legislativo de Estrela. Durante as cheias causadas pelas tempestades de setembro de 2023 e maio do ano passado, ele foi um dos muitos moradores da região que tiveram grandes prejuízos.