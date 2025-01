Prévia da inflação sobe 0,11% com comida em alta

A prévia da inflação oficial no País desacelerou de uma alta de 0,34% em dezembro para 0,11% em janeiro, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta sexta, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa foi a mais baixa para o mês em toda a série histórica, iniciada em 1994, quando foi implementado o Plano Real.

O resultado foi também o mais brando desde julho de 2023. Porém, a prévia do IPCA mostrou uma inflação mais pressionada do que previam os analistas do mercado consultados pelo Projeções Broadcast, cujas projeções iam de uma queda de 0,12% a uma alta de 0,24%, com mediana negativa de 0,01%.

Neste mês, oito dos nove grupos de despesas que integram o IPCA-15 registraram aumentos de preços. O principal alívio partiu da energia elétrica residencial, que recuou 15,46%, ajudando a deter a inflação em 0,60 ponto porcentual.

"A queda é em decorrência da incorporação do Bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas no mês de janeiro", lembrou o IBGE. Já a taxa de água e esgoto subiu 0,86%, e o gás encanado aumentou 0,62%. Os alimentos também tiveram alta 1,06% em janeiro.

Para André Valério, economista sênior do banco Inter, o IPCA-15 de janeiro não deixa margem para que o Banco Central possa sinalizar uma política monetária menos restritiva. "Esperamos que o BC mantenha um tom bem duro, reconhecendo melhorias no câmbio e no setor externo, mas a inflação ainda não contribui para que possam ser mais incisivos no comunicado em termos do que esperam à frente", disse Valério, que espera mais duas altas de 1 ponto porcentual na taxa básica de juros nas reuniões do Comitê de Política Monetária do BC em janeiro e março, seguida de uma terceira de 0,75 ponto em maio, chegando a 15% ao ano.

O resultado do IPCA-15 de janeiro fez o economista Fábio Romão, da LCA Consultores, elevar suas projeções para o IPCA deste mês, de 0,06% para 0,08%. "O (IPCA do) ano passou de 5,4% para 5,5%."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.