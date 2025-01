Alerta Severo da Defesa Civil de SP no celular é usado pela 1ª vez; entenda

Os moradores da cidade de São Paulo receberam, pela primeira vez, um alerta severo da Defesa Civil do Estado em decorrência das fortes chuvas que caem na capital paulista na tarde desta sexta-feira, 24.

Todas as regiões da cidade estão em estado de alerta para alagamentos, e há relatos de precipitação volumosa acompanhada de raios e granizo nas regiões oeste e norte da capital paulista.

A mensagem é enviada para todos os aparelhos sem necessidade de cadastro prévio. O aviso diz: "Alerta Severo - Defesa Civil: Chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. Mantenha-se seguro".

O alerta foi enviado por meio da tecnologia CellBroadCast, usada pelo sistema da Defesa Civil Alerta. E o aviso é endereçado e alcança todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G. Conforme o órgão, é a 19ª vez que a ferramenta foi acionada no Estado.

"O objetivo é para que a população se proteja durante este temporal que possui tempo estimado entre 30 minutos e 01 hora", informa a Defesa Civil, em nota.

Os alertas severos e extremos são enviados para celulares que não estejam cadastrados. No aparelho, toca um sinal sonoro e a tela ficará travada com a mensagem. Além do alerta sobre os riscos, a ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.

Em casos de riscos extremos, o alerta será emitido com sinal sonoro no smartphone, ainda que o aparelho esteja no modo silencioso.

São Paulo foi um dos pioneiros nos testes desse recurso. Essa ferramenta passou a ser adotada em dezembro e a previsão é de que seja estendida para todo o País em 2025. Outras cidades, como Belo Horizonte, também têm adotado a estratégia de disparos nos celulares para alertar moradores.

Nesta sexta-feira, há registros de estações de metrô alagadas e desabamento de parte do teto de um shopping na zona norte paulistana, além do desabamento de uma casa em Santana, na mesma região.