Milan anuncia a contratação por empréstimo do lateral-direito Kyle Walker, ex-Manchester City

O Milan anunciou nesta sexta-feira a contratação do lateral-direito Kyle Walker. Ele chega por empréstimo até o final da temporada e o clube italiano tem a opção de compra. O jogador, de 34 anos, havia manifestado há duas semanas seu desejo de sair do Manchester City, que atravessa uma grave crise técnica.

Caso queira exercer a opção de ficar com o atleta em definitivo, o defensor já concordou em assinar um contrato com a equipe rubro-negra até junho de 2027. Aos 34 anos, ele chega para ser um dos líderes do elenco.

Em seu site oficial, o conjunto de Milão estampou uma foto do atleta com a camisa vermelha e preta com a inscrição "Bem Vindo Kyle Walker". Em sua passagem pelo futebol italiano, o lateral-direito vai usar o número 32.

Alvo de propostas do futebol da Arábia Saudita, Walker optou por permanecer em um grande clube da Europa. Segundo informações do jornal "The Telegraph", o ex-atacante Zlatan Ibrahimovic, atualmente no cargo de diretor esportivo do Milan, foi decisivo para convencer Walker a atuar na Itália.

Um dos grandes nomes da história do Manchester City, o atleta deixa a agremiação inglesa com um currículo de respeito. Foram 319 partidas e seis gols marcados, além de 23 assistências. Com 17 troféus conquistados, ele tem entre os títulos mais importantes uma Liga dos Campeões, seis Campeonatos Ingleses e ainda um Mundial de Clubes. A serviço da seleção da Inglaterra desde 2011, Walker foi convocado 93 vezes.