Santos oficializa a contratação do centroavante Tiquinho Soares, ex-Botafogo

O Santos, enfim, anunciou o centroavante Tiquinho Soares como novo reforço do clube para a temporada 2025. Campeão Brasileiro e também da Copa Libertadores com o Botafogo no ano passado, o atleta foi adquirido de forma definitiva e assinou contrato até o fim de 2027.

O atleta, que já vinha treinando com o elenco sob o comando do técnico Pedro Caixinha nas últimas semanas, não havia sido anunciado por questões burocráticas. Nesta sexta, mais cedo, ele antecipou o desfecho do anúncio ao usar as redes sociais para se despedir da torcida do Botafogo. "Muito obrigado por cada momento vivido com essa camisa", diz parte da postagem.

Aos 34 anos, Tiquinho é o quinto reforço do Santos para este ano. Antes dele, a diretoria já havia acertado com os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Leo Godoy e ainda o meia Thaciano. Envolvido em sua vinda, o defensor Jair trocou a Vila Belmiro pelo futebol carioca e vai defender o Botafogo.

Com passagens pelo Porto, de Portugal, e também pelo Olympiacos, da Grécia, o atacante teve ainda uma rápida aparição no futebol chinês. Mas foi nos dois anos de Botafogo que ele ganhou os holofotes no cenário nacional. Pelo clube carioca, ele fez 44 gols e deu 17 assistências.

Relacionado para a partida contra o Rio Claro, Tiquinho Soares tem boas chances de enfrentar o Velo Clube neste sábado, quando o Santos tenta a reabilitação no Campeonato Paulista após a derrota do meio de semana para o Palmeiras, na Vila Belmiro, por 2 a 1.

Mas o dia foi hoje foi de mudanças na programação inicial feita pelo técnico Pedro Caixinha. O meia Thaciano, cortado da viagem para Rio Claro por causa de dores na coxa esquerda, foi submetido a exame e foi constatado um processo inflamatório leve. Com dores na região lombar, Lucas Braga está entregue ao departamento médico do clube.