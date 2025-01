Flávia Alessandra cai no samba em ensaio de rua do Salgueiro

Noite de samba! Na última quinta-feira, dia 23, rolou mais um ensaio do Salgueiro. O Carnaval 2025 promete, não é? E Flávia Alessandra, não economizou no brilho para prestigiar a escola.

Além dela, Thelma Assis, a grande ganhadora do BBB20, também esteve por lá. Apaixonada por Carnaval, mesmo antes do reality, a médica sempre manteve um relacionamento próximo com escolas de samba.

Para finalizar, Thais Vasconcelos caiu no samba ao lado do maridão, o cantor Ferrugem.