Vitória Strada perde estalecas e é aplaudida pela casa por motivo inusitado

Quem nunca teve problema para ir ao banheiro, que atire a primeira pedra! Vitória Strada estava passando por um perrengue intestinal no BBB25. A famosa revelou que nas últimas duas semanas tem sofrido devido à constipação.

Nesta sexta-feira, dia 24, a sister chegou a confessar aos colegas de confinamento que orou para que finalmente pudesse fazer o número dois.

- Acredita que ontem eu até orei e pedi por isso?

Apesar da preocupação dos brothers, Edilberto brincou:

- Eu daria uma c****a minha pra você.

E não é que a oração funcionou? Strada finalmente conseguiu evacuar, no entanto, como nem tudo são flores no BBB25, isso custou a ela 50 estalecas.

Isso aconteceu porque a produção do reality alertou aos participantes que todos deveriam se reunir na sala para a divisão das compras semanais, no entanto, Vitória estava no banheiro e não viu o alerta, o que lhe rendeu a punição.

Alguns minutos depois, a atriz surgiu sorridente e anunciou que conseguiu fazer cocô. Os colegas de confinamento começaram a aplaudir.

- Obrigada a todos que acreditaram em mim (...) Não foi consistente, está vindo por fetos, brincou ela.