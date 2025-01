Haddad se reúne com representantes do setor de energia nesta sexta-feira em São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne na tarde desta sexta-feira com representantes do setor de energia, no gabinete da Pasta em São Paulo. O objetivo do encontro, conforme consta na agenda do ministro, é discutir sobre as dificuldades econômicas enfrentadas pelos produtores de energias renováveis do Nordeste. Além do ministro, o secretário de Política Econômica, Guilherme Santos Mello, e o subsecretário de Acompanhamento Econômico e Regulação, Gustavo Henrique Ferreira, devem acompanhar o encontro.

Estarão presentes na reunião Mathieu Lebegue, representando a STOA; Liu Aquino, pela Echoenergia; Karin Luchesi, pela CPFL Energia, e Adriana Waltrick da Spic Brasil. Também participarão do encontro Thales Moraes, da Embaixada da França no Brasil, e Nicolas Touverez, como representante de organismos internacionais.