Meta anuncia gastos de até US$ 65 bilhões em 2025, impulsionados por inteligência artificial

O fundador e presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou nesta sexta-feira, 24, um salto nos gastos de capital da empresa para este ano, entre US$ 60 bilhões e US$ 65 bilhões, impulsionados pela inteligência artificial (IA) e um novo data center. O valor é aproximadamente US$ 14 bilhões acima das projeções para 2025, e os analistas estimam que as despesas de capital em 2024 tenham atingido US$ 38 bilhões, de acordo com a FactSet.

A medida é mais um sinal de que as empresas de tecnologia estão acelerando seus investimentos em IA depois do Stargate, projeto anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é uma parceria que contempla investimentos de US$ 500 bilhões em 4 anos em infraestrutura voltada para a tecnologia. Fonte: Dow Jones Newswires.