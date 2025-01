Mariah Carey parabeniza Fernanda Torres em português por indicação ao Oscar 2025

Mariah Carey compartilhou nos Stories do Instagram uma publicação da Sony que celebrava as três nomeações de Ainda Estou Aqui, que incluem Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz com Fernanda Torres.

A imagem mostra a atriz em seu papel como Eunice Paiva. Na legenda, a cantora norte-americana marcou o perfil da brasileira e escreveu em português:

Parabéns!!!.