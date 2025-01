Guardiola conta com estreantes e Vitor Reis pode estrear no City: 'Tem personalidade enorme'

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse nesta sexta-feira, que espera contar com o brasileiro Vitor Reis para o jogo deste sábado, diante do Chelsea, pelo Campeonato Inglês. Recém-contratado, o jovem zagueiro pode ganhar uma oportunidade em função dos muitos desfalques que o treinador espanhol tem no elenco. Na conversa com os jornalistas, ele afirmou ter gostado dos primeiros treinamentos do atleta revelado pelo Palmeiras.

"Vitor é jovem, tem uma personalidade enorme, mas precisa de tempo. Se estiver aqui conosco, é claro que pode começar (como titular diante do Chelsea)", comentou Guardiola que disse ainda não saber como vai escalar o seu time. "Tivemos alguns problemas e, no dia da partida, por exemplo, vamos ter só um defensor".

As baixas no elenco têm sido um problema tão preocupante que o comandante resolveu queimar etapas. Além de Vitor Reis, Abdukodir Khusanov (zagueiro) e Omar Marmoush (atacante), também recém-chegados, vão ficar à disposição. "Sim, eles podem jogar", afirmou na coletiva.

Ao revelar que pretende lançar mão dos reforços, o treinador espanhol admitiu que dificuldades vão surgir, mas que deverão se superadas. "Acho que nós só treinamos com eles uma vez. Mas tenho certeza de que vão nos ajudar".

Ao definir Vitor Reis como um jogador promissor e de personalidade forte, Guardiola traçou um rápido perfil dos outros dois nomes. "O Khusanov se acostumou a jogar contra jogadores duros e velozes (durante sua passagem pela França), mas fala pouco português. Então, a comunicação vai ser uma das situações que teremos de lidar. Já o Marmoush deve se adaptar rápido", comentou.

Na quinta colocação do Campeonato Inglês, com 38 pontos, o City tem um duelo direto na briga para recuperar posições e se aproximar dos primeiros colocados. O Chelsea está em quarto lugar e contabiliza dois pontos a mais que o rival de Manchester. O duelo está marcado para este sábado, às 14h30 (horário de Brasília). O Liverpool lidera com 50.