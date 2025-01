Israel anuncia que não cumprirá prazo de retirada de tropas no Líbano acordado com Hezbollah

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que as tropas israelenses não cumprirão o prazo deste domingo (26) para a retirada do sul do Líbano, colocando o acordo de cessar-fogo com o Hezbollah em situação de crise.

Em comunicado, o gabinete do premiê afirmou que "o processo de retirada das Forças de Defesa de Israel (IDF) está condicionado ao desdobramento do exército libanês no sul do Líbano e à aplicação completa e eficaz do acordo, enquanto o Hezbollah recua para além do rio Litani". O texto também destacou que "o cessar-fogo ainda não foi totalmente implementado" e que "o processo de retirada gradual continuará, em plena coordenação com os Estados Unidos".

Israel acusa o Líbano de não cumprir sua parte no acordo, especialmente no que diz respeito à presença militar libanesa ao sul do rio Litani, região localizada a cerca de 30 km da fronteira israelense.

O governo israelense reforçou que não comprometerá a segurança de seus cidadãos. "O Estado de Israel não colocará em risco seus assentamentos e cidadãos e insistirá no cumprimento total dos objetivos das operações militares no norte", concluiu a nota.