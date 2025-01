Burberry tem queda anual de 4% na receita de mesmas lojas, mas resultado supera previsões

A grife britânica Burberry registrou queda anual de 4% na receita de mesmas lojas em seu terceiro trimestre fiscal (encerrado em 28 de dezembro), segundo atualização divulgada nesta sexta-feira, 24. O resultado, porém, superou a expectativa de analistas, que previam redução bem maior nas vendas do período, de 12%.

Por volta das 9h50 (de Brasília), a ação da Burberry chegou a saltar 12,5% na Bolsa de Londres, impulsionando outras empresas europeias do setor de luxo, como a Moncler (+4,3%) em Milão e a Christian Dior (+1,8%) em Paris.

A Burberry também detalhou que a receita no varejo totalizou 659 milhões de libras no trimestre, representando declínio anual de 3% no conceito de taxas de câmbio constantes.

*Com informações da Dow Jones Newswires