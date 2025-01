Haddad tem reunião com Lula para discutir preço de alimentos e cumpre agenda em SP à tarde

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir com o diretor regional da Stoa Infra & Energy, Mathieu Lebegue, nesta sexta-feira, 24. O encontro está marcado para às 15 horas em São Paulo, para onde o ministro viaja após se reunir com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no período da manhã.

Haddad já está no Planalto para o encontro com o presidente, programado para começar às 9h30.

Para tratar do preço dos alimentos, a reunião ainda conta com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Carlos Fávaro (Agricultura), Esther Dweck (Gestão) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).