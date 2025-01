Expectativas da indústria estão otimistas para 2025, mostra sondagem da CNI

Os empresários industriais estão com expectativas positivas para 2025, apesar do desempenho do setor ter caído no último mês de 2024. A Sondagem Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta sexta-feira, 24, mostra que as expectativas para demanda, compras de matérias-primas, quantidade exportada e número de empregados aumentaram em janeiro.

Os indicadores de expectativa desses itens já estavam acima dos 50 pontos em dezembro do ano passado e avançaram neste mês, revelando, segundo a CNI, "intensificação do otimismo".

O índice de expectativa de demanda ficou em 53,8 pontos em janeiro, um aumento de 1,3 ponto frente a dezembro do ano passado. Esse maior otimismo é comum às indústrias de todos os portes, segundo a pesquisa.

Já o indicador de expectativa de compras de matérias-primas ficou em 52,7 pontos em janeiro, uma alta de 1,2 ponto frente a dezembro de 2024. "O índice do mês revela que a expectativa de aumento da compra de matérias-primas se tornou mais intensa e disseminada em janeiro."

O índice de expectativa de quantidade exportada atingiu 52,1 pontos em janeiro, um aumento de 0,6 ponto em relação a dezembro. "O avanço do indicador foi puxado pelo crescimento nos índices para empresas de médio e grande porte, uma vez que o índice para empresas de pequeno porte recuou."

Com relação ao número de empregados, o indicador que mede a expectativa para número de trabalhadores atingiu 51,1 pontos neste mês, uma alta de 0,5 ponto frente a dezembro de 2024.

A pesquisa mediu ainda a intenção de investimento do setor, que ficou em 57,7 pontos no mês, um recuo de 1,1 ponto em relação a dezembro de 2024. Apesar da queda, o índice permanece 5,4 pontos acima da média histórica da série, de 52,3 pontos.

A Sondagem foi feita entre os dias 7 e 17 de janeiro de 2025, com 1.519 empresas, sendo 610 pequenas, 540 médias e 369 grandes.