Correção: Alimentação e bebidas sobem 1,06% em janeiro no IPCA-15, afirma IBGE

O grupo Alimentação e bebidas teve uma elevação de 1,06% em janeiro, resultando numa contribuição de 0,23 ponto porcentual para a taxa de 0,11% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) neste mês, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 24.

A alimentação no domicílio avançou 1,10% em janeiro. Houve aumentos no tomate (17,12%) e no café moído (7,07%). Por outro lado, as famílias pagaram menos pela batata-inglesa (-14,16%) e pelo leite longa vida (-2,81%).

A alimentação fora do domicílio aumentou 0,93%. A refeição fora de casa subiu 0,96%, e o lanche avançou 0,98%, de acordo com o IBGE.