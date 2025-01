IDP soma US$ 71,070 bilhões em 2024, 3,24% do PIB, afirma Banco Central

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 71,070 bilhões em 2024, o equivalente a 3,24% do Produto Interno Bruto (PIB), informou nesta sexta-feira, 24, o Banco Central. O resultado ficou acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que indicava IDP de US$ 69,30 bilhões no ano passado.

Em dezembro, o IDP foi de US$ 2,765 bilhões. O dado também veio melhor que a mediana, de um saldo negativo de US$ 1,150 bilhões.

O BC esperava entrada de US$ 70,0 bilhões em 2024, ou 3,2% do PIB.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 568 milhões em dezembro, informou o BC. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em dezembro de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 459 milhões.

Os brasileiros gastaram US$ 1,289 bilhão no exterior no mês passado. Os gastos dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 721 milhões.

A conta de viagens internacionais tem déficit de US$ 7,784 bilhões em 2024. Em 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 7,624 bilhões.