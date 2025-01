Europa precisa de políticas para reter investimentos, diz Lagarde em Davos

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta sexta-feira, 24, que a região precisa de mais políticas para reter investimentos e impedir que as empresas busquem capital "do outro lado do Atlântico", durante painel no Fórum Econômico Mundial, em Davos. A autoridade pontuou que existem boas condições econômicas na Europa, como a recente queda nos juros ao nível de 3%.

"O que precisamos é que os líderes europeus se levantem e respondam a essa ameaça existencial. Devemos implementar a união do mercado de capitais e bancária, além de encontrar outras formas de manter investimentos e poupanças em casa", defendeu Lagarde.

Segundo ela, as medidas deveriam ter como foco ampliar a confiança dos empresários. "Por exemplo, uma preocupação citada com frequência é a alta dos preços de energia, mas eles devem continuar em queda", disse. "A inflação está em 2,4% e temos confiança forte de que continuará em queda até a meta."

Lagarde evitou comentar sobre acusações do presidente dos EUA, Donald Trump, de tratamento injusto pela União Europeia(UE) no comércio. "Não posso dizer sim ou não. A verdade é que devemos ter negociações. Mas não podemos remover todas as regras e ignorar todas as instituições", afirmou a autoridade.

Participando do mesmo painel, o CEO da BlackRock, Larry Fink, fez reiteradas críticas a economia europeia e a condução de políticas na região, afirmando que há "pessimismo demais". Fink comparou o ambiente de investimentos na Europa ao dos EUA, observando que tudo indica que o "otimismo americano" deve continuar com as políticas de Trump para liberar capital privado e reduzir regulações. Fink também defendeu a criação de uma união de capitais e bancária para impulsionar os mercados europeus. "É hora de voltar a investir na Europa", disse.