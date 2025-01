Alta dos juros no Japão faz títulos do governo atingirem maior nível desde 2008

O Banco do Japão (BoJ) elevou os juros de 0,25% para 0,50% ao ano nesta sexta-feira, 24, o que fez com que os títulos do governo do país subissem. O rendimento do JGB sensível à política de dois anos alcançou 0,725%, nível mais alto desde outubro de 2008, enquanto o rendimento do JGB de 10 anos saltou para 1,235%.

O iene oscilou após o anúncio, mas recuperou o equilíbrio, negociado a cerca de 155,10 por dólar, ante 156,0 por dólar antes da decisão do BoJ. Já o índice médio de ações da Bolsa de Tóquio oscilou entre ganhos e perdas após o anúncio. Fonte: Dow Jones Newswires.