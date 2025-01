Bolsas de NY fecham em alta e S&P 500 renova recorde, com melhora à tarde em meio a Trump

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta, 23, com ímpeto renovado no instantes finais do pregão, em um ambiente impulsionado novamente por comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, que defendeu a queda da taxa de juros e dos preços do petróleo. A alta dos bancos, incluindo o Goldman Sachs e JPMorgan, deu suporte para ganhos do Dow Jones, mas as fabricantes de chips pesaram no Nasdaq, que fechou em baixa.

O índice S&P 500 renovou recorde histórico de fechamento, com ganho de 0,53%, a 6.118,71 pontos. O Dow Jones avançou 0,92%, a 44.565,07 pontos. O Nasdaq subiu 0,22%, a 20.053,68 pontos, na máxima do dia.

O Dow Jones e S&P 500 ampliaram os ganhos e o Nasdaq reduziu a queda, em meio ao discurso de Trump ao Fórum Econômico Mundial em Davos. O republicano afirmou que pretende "exigir que as taxas de juro recuem imediatamente" porque as suas políticas reduziriam os preços do petróleo. Mais tarde, na Casa Branca, Trump assinou decretos voltados à inteligência artificial e a criptoativos e disse esperar que o Federal Reserve (Fed) o ouça e corte juros.

As ações da Electronic Arts (-16,70%) responderam pela maior queda porcentual do S&P 500, após a produtora de games cortar projeções. O índice, contudo, conseguiu subir ajudado por ganhos da Moderna (+10,10%) e GE Aerospace (+6,59%), que agradou com resultados corporativos do quarto trimestre.

Papéis de semicondutores operaram em baixa boa parte do pregão, após corte de projeções da sul-coreana SK Hynix, fornecedora da Nvidia, que citou uma possível desaceleração em gastos com IA e a demanda mais fraca por smartphones. A Nvidia, porém, se recuperou no fim do dia e subiu 0,10%, enquanto Broadcom perdeu 0,26%.

Comentários do bilionário Elon Musk com questionamentos sobre o projeto Stargate também pesaram nas companhias de semicondutores. O American Depositary Receipt (ADR) da Arm Holding - nomeada parceira inicial do projeto - caiu 7,43%.

A Apple e a Alphabet fecharam em queda de 0,08% e 0,20%, respectivamente, após investigação do órgão regulador de concorrência do Reino Unido. Na ponta oposta, bancos estiveram entre os destaques: Goldman Sachs ganhou 1,07% e JPMorgan, 1,18%.

Entre as aéreas, a American Airlines caiu 8,74% após projeções abaixo do esperado ofuscarem lucro acima do projetado do quarto trimestre. A Alaska Air seguiu em rumo oposto e subiu 2,20% após dados acima do esperado no quarto trimestre e estimativas de prejuízo menor do que o projetado por Wall Street.