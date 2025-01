Petróleo fecha em baixa, pressionado por declarações de Trump sobre quedas nos preços do barril

Os contratos futuros de petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira, 23, em uma sessão marcada pelas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o mercado no Fórum Econômico Mundial, em Davos. O republicano apontou para a necessidade de uma queda nos preços, visando controle da inflação americana, além de objetivos geopolíticos.

O dia contou também com a divulgação de uma queda nos estoques semanais de petróleo nos Estados Unidos acima do esperado.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para março fechou em queda de 1,09% (US$ 0,82), a US$ 74,62 o barril, enquanto o Brent para abril, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 0,76% (US$ 0,59), a US$ 77,56 o barril.

Trump disse que é preciso derrubar os preços do petróleo. "Se os preços do petróleo caírem, a guerra da Rússia contra Ucrânia acabará rapidamente".

O republicano afirmou ainda que irá "pedir à Arábia Saudita e à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para reduzirem o custo do petróleo".

A Capital Economics aponta que preços mais baixos do petróleo não irão incentivar os produtores de petróleo dos EUA a aumentar a produção, particularmente no Alasca, de alto custo. Por sua vez, os riscos descendentes para suas previsões de preços do petróleo, já abaixo do consenso, aumentaram.

"É claro que não seria garantido que a Arábia Saudita atenderia a um pedido de Trump para expandir a produção de petróleo e reduzir os preços globais do petróleo. Afinal de contas, a Arábia Saudita se afastou do bloco de influência dos EUA nos últimos anos", pondera.

Dito isto, tem havido sinais de aquecimento das relações ultimamente, e Trump é conhecido por ter boas relações com o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman e também com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, lembra a consultoria.

Além disso, no meio de frustrações claras por parte dos responsáveis sauditas relativamente à sobreprodução entre alguns membros da Opep e aliados no ano passado, a Capital Economics apontou em diversas ocasiões que o risco de a Arábia Saudita abrir as comportas para recuperar quota de mercado estava aumentando. "Este convite explícito de Trump pode ser a cobertura que a Arábia Saudita precisa para abrir as torneiras", conclui.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram queda de 1,017 milhão de barris, a 411,663 milhões de barris na semana passada, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda menor, de 500 mil barris.